لبنان

كمينٌ محكم.. هكذا وقعت عصابة سرقة خطيرة بقبضة "المعلومات"

Lebanon 24
18-12-2021 | 06:19
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: 
 
"في إطار المتابعة اليومية التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السّرقة التي تحصل في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد ان كَثُرت في الآونة الأخيرة عمليات السرقة في طرابلس من قبل عصابة مجهولة الهوية، والتي استهدفت في عملياتها سرقة بطاريات وإطارات السيارات، كثفت القطعات المختصة في الشعبة جهودها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المتورطين بهذه العمليات.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت من تحديد هوية أفراد العصابة المذكورة ومن بينهم المدعو: م. ر. (مواليد عام 1985، لبناني )، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده ومراقبته تمهيدا لتوقيفه. وبتاريخ 14/12/2021 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من تنفيذ كمين محكم في محلة شارع عزمي – طرابلس نتج عنه توقيف المذكور على متن سيارته نوع "مرسيدس"، تُستخدم في عمليات السرقة.

بتفتيشه والسيارة، عثر على أدوات تستعمل في عمليات السرقة وهي عبارة عن مقص حديدي، ومفك عدد /2/، وقطاعة عدد /2/.

بالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه لجهة تأليفه عصابة سرقة بالاشتراك مع آخرين، وانهم أقدموا على تنفيذ أكثر من /14/ عملية سرقة بطاريات، وإطارات السيارات في مناطق عدّة من طرابلس، وبيع كل بطارية مسروقة لقاء مبلغ /140،000/ ألف ليرة يتقاسمونها فيما بينهم.  كما اعترف بإقدامه على سرقة كابل كهربائي مصنوع من مادة الألمنيوم بطول /150/ مترًا يستخدم من قبل أصحاب الموّلدات في المحلّة.

وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي أفراد العِصابة".
 
 

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