15
o
بيروت
16
o
طرابلس
11
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
13
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
لهذا السبب ايضاً ارتفعت الإصابات بكورونا
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
18-12-2021
|
06:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشار أحد الأطباء المتابعين لملف كورونا لـ"لبنان 24" الى أنّه من بين الأسباب الرئيسية التي أدت الى ارتفاع اعداد الإصابات مؤخراً بفيروس كورونا، هو ضعف التنسيق وغياب الرقابة الفعلية ضمن بعض المستشفيات على "ماراتونات" اللقاح التي أُجريت مؤخراً، حيث أدت الفوضى والاختلاط بين المواطنين لتلقي اللقاح الى زيادة نسبة الاختلاط وبالتالي زيادة نسبة العدوى. وإعتبر انه لو أُصيب ممرض واحد بالفيروس فإن ذلك سيؤدي الى تراكم اعداد الإصابات بطبيعة الحال.
لبنان
رادار لبنان24
تابع
الأكثر قراءة
إجراء جديد بشأن إخراجات القيد.. إليكم ما يحصل في "النفوس"
Lebanon 24
إجراء جديد بشأن إخراجات القيد.. إليكم ما يحصل في "النفوس"
15:44 | 2021-12-17
17/12/2021 03:44:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج كثيفة... منخفض جوي آخر سيضرب لبنان ويستمر لعدّة أيام
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج كثيفة... منخفض جوي آخر سيضرب لبنان ويستمر لعدّة أيام
02:54 | 2021-12-18
18/12/2021 02:54:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ من أعمال إرهابية في مناطق لبنانية.. هذا ما أعلنته الحكومة الكندية!
Lebanon 24
تحذيرٌ من أعمال إرهابية في مناطق لبنانية.. هذا ما أعلنته الحكومة الكندية!
14:13 | 2021-12-17
17/12/2021 02:13:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى سارّة لعناصر قوى الامن الداخلي... توزيع مساعدات مالية (صورة)
Lebanon 24
بشرى سارّة لعناصر قوى الامن الداخلي... توزيع مساعدات مالية (صورة)
02:11 | 2021-12-18
18/12/2021 02:11:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"سعر القميص" في لبنان يتخطى الحدود.. الرقم لا يخطر في البال! (صورة)
Lebanon 24
"سعر القميص" في لبنان يتخطى الحدود.. الرقم لا يخطر في البال! (صورة)
10:52 | 2021-12-18
18/12/2021 10:52:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
12:45 | 2021-12-18
تطبيق مشبوه يهدّد اللبنانيين بذريعة تقديم دولارات.. ما هو؟
13:22 | 2021-12-18
هل صدر مرسوم المساعدة الاجتماعية لموظفي القطاع العام؟
12:59 | 2021-12-18
جريح إثر حادث صدم في صيدا (صور)
12:32 | 2021-12-18
محافظ بيروت عرض مع وفد بولندي احتياجات فوج الاطفاء
11:42 | 2021-12-18
صيغة جديدة لمرسوم المساعدة الاجتماعية.. هؤلاء الذين ستشملهم
10:59 | 2021-12-18
لجان المساعدين القضائيين: للعودة إلى الجلسات واستقبال المراجعات
فيديو
طالب يثير جدلا واسعا ويخلع سرواله... دخل الجامعة بملابس داخلية! (فيديو)
Lebanon 24
طالب يثير جدلا واسعا ويخلع سرواله... دخل الجامعة بملابس داخلية! (فيديو)
14:00 | 2021-12-17
18/12/2021 20:25:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مع حكم وجمهور... سياسيان يلجأن لحلبة الملاكمة لحل الخلافات السياسية! (فيديو)
Lebanon 24
مع حكم وجمهور... سياسيان يلجأن لحلبة الملاكمة لحل الخلافات السياسية! (فيديو)
06:23 | 2021-12-16
18/12/2021 20:25:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بتصميم مميّز... "كيا" تُطلق سيارة "Sportage" الجديدة في الاسواق (فيديو)
Lebanon 24
بتصميم مميّز... "كيا" تُطلق سيارة "Sportage" الجديدة في الاسواق (فيديو)
14:00 | 2021-12-15
18/12/2021 20:25:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact