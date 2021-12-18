لهذا السبب ايضاً ارتفعت الإصابات بكورونا

أشار أحد الأطباء المتابعين لملف كورونا لـ"لبنان 24" الى أنّه من بين الأسباب الرئيسية التي أدت الى ارتفاع اعداد الإصابات مؤخراً بفيروس كورونا، هو ضعف التنسيق وغياب الرقابة الفعلية ضمن بعض المستشفيات على "ماراتونات" اللقاح التي أُجريت مؤخراً، حيث أدت الفوضى والاختلاط بين المواطنين لتلقي اللقاح الى زيادة نسبة الاختلاط وبالتالي زيادة نسبة العدوى. وإعتبر انه لو أُصيب ممرض واحد بالفيروس فإن ذلك سيؤدي الى تراكم اعداد الإصابات بطبيعة الحال.