لبنان

بعد اطلاقها فيديو كليب للتوعية على عدم الخضوع للابتزاز.. ماري جوزيه مشرف: "حققتولي حلمي"

Lebanon 24
18-12-2021 | 07:07
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بعد ايام على اطلاقها "فيديو كليب" للتوعية على عدم الخضوع للابتزاز الالكتروني وابلاغ قوى الامن الداخلي في حال وقعتم ضحية ابتزاز، زارت الشابة الكفيفة ماري جوزيه مشرف رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي العقيد جوزيف مسلم في مقر المديرية، حيث بادرته بالقول: "حققتولي حلمي.." كما شكرته على تعاونه لإنجاح هذا العمل وأبدت رغبتها لتكرار التجربة في اي عمل توعوي تراه المديرية مناسبا.

بدوره، نوه العقيد مسلم بالإرادة الصلبة التي تتحلى بها ماري جوزيه، وبأدائها والطريقة المميزة التي اوصلت فيها الرسالة كما وعدها بأن كليب "أمنتلك" سيشارك في مسابقة الأفلام التوعوية ضمن مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب.
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