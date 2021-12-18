المرتضى غادر بيروت متوجها الى دبي

غادر وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى بيروت، متوجها الى دبي على رأس وفد رسمي لتمثيل لبنان في إفتتاح مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي الدورة ال22، بدعوة من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الكسو".ينعقد المؤتمر في القاعة الرئيسية - مركز دبي للمعارض اكسبو 2020 على مدى يومين، للبحث في عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ومن ابرزها: عرض نتائج مراجعة الخطة الشاملة للثقافة العربية، خارطة العمل الخمسية للملفات العربية المشتركة لتسجيل التراث غير المادي مع اليونسكو، اعتماد توصيات اللجنة الدائمة للثقافة العربية، مناقشة المشروع العربي الثقافي المشترك والاعلان عنه، تحديد موعد ومكان انعقاد الدورة 23 لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي وانتخاب هيئة مكتب اللجنة الدائمة للثقافة.