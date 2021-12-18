لبنان

في البقاع.. شاحنة تجتاحُ مبنى (صورة)

Lebanon 24
18-12-2021 | 07:28
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اجتاحت شاحنة مخصّصة للنقل الخارجي (قاطرة ومقطورة)، مبنى في منطقة التل الأبيض على طريق البقاع الشمالي - بعلبك - حمص.
ووفقاً للمعلومات، فإن أضرار الحادثة اقتصرت على الماديات، ولم يفد عن سقوط أي ضحايا. 
 
 

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