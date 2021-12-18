في البقاع.. شاحنة تجتاحُ مبنى (صورة)

اجتاحت شاحنة مخصّصة للنقل الخارجي (قاطرة ومقطورة)، مبنى في منطقة التل الأبيض على طريق البقاع الشمالي - بعلبك - حمص.

ووفقاً للمعلومات، فإن أضرار الحادثة اقتصرت على الماديات، ولم يفد عن سقوط أي ضحايا.