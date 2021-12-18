لبنان

جنبلاط التقى سفير الاردن في المختارة

Lebanon 24
18-12-2021 | 07:56
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 التقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في قصر المختارة ظهر اليوم، في حضور زوجته السيدة نورا وكريمته داليا، سفير المملكة الأردنية الهاشمية وليد الحديد. 
 
وتخلل اللقاء، بحث بعدد من القضايا والمواضيع المشتركة، لاسيما مسألة استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية الى لبنان، وتعزيز العلاقات بين البلدين.
 
وشارك في اللقاء وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، وعضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل ابو فاعور، المدير العام للمؤسسة الصحية للطائفة الدرزية في عين وزين الدكتور زهير العماد، وعضو مجلس امناء المؤسسة الشيخ وجدي ابو حمزة. 
 
واستبقى جنبلاط سفير الاردن والحضور الى مائدة الغداء.
المصدر: الوكالة الوطنية
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