لبنان

استقبال ذخائر الطوباوي أكوتيس في نبحا البقاعية

Lebanon 24
18-12-2021 | 08:07
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نظمت رعية بلدة نبحا وأهالي القرى المجاورة، حفل استقبال لذخائر الطوباوي كارلو أكوتيس المكرم من البابا فرنسيس، بحضور النائب أنطوان حبشي، رئيس بلدية نبحا مالك حدشيتي، رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات اجتماعية.
 
إنطلقت المسيرة من مدخل البلدة، وصولا إلى المسجد، ثم تابعت تحركها الى كنيسة مار مطانيوس للموارنة، حيث أقيم قداس إحتفالي ترأسه راعي أبرشية بعلبك دير الأحمر المارونية المطران حنا رحمة وعاونه لفيف من الكهنة.
 
وركز المطران رحمة في عظته على رمزية ومعاني "استقبال ذخائر الطوباوي أكوتيس في بلدة نبحا البقاعية، بلدة الشهيد غصيبي كيروز، الذي قدمت دعواه أمام المراجع الفاتيكانية لرفعه طوباويا على مذابح الكنيسة".
 
ورأى أن "هناك شبها كبيرا بين قداسة الطوباوي كارلو الذي بلغ عمر القداس في عامه الخامس عشر، وغصيبي كيروز الذي ترك بيروت وبهرجاتها وضوضائها، وعاد الى البقاع الشمالي ليبشر بكلمة الإنجيل والمحبة والأخوة من خلال التعليم المسيحي في القرى والمدارس، ولقد سبق الطوباوي كارلو الذي استعمل وسائل التواصل الاجتماعي في نشر كلمة الله".
 
واختتم القداس بمسيرة تطواف في شوارع البلدة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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