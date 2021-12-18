رئيس غرفة طرابلس زار إكسبو دبي

يتابع رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، زيارته الإمارات العربية المتحدة، حيث يعرض المشاريع الاستثمارية التي تطرحها الغرفة، ولا سيما مشروع المنظومة الاقتصادية المتكاملة الوطنية الإقليمية والدولية من طرابلس الكبرى، والتقى عددا من المسؤولين الإماراتيين الذين نوهوا بالجهود وبالمشروع، معتبرين أنه يساهم في تغيير النظرة الى لبنان.وفي هذا الإطار، زار دبوسي إكسبو دبي 2020 وجال في الجناح اللبناني، واستمع من المسؤولين عنه الى تفاعل الزوار والمشاركين معهم، وشدد على "أهمية إظهار التميز اللبناني في كل المجالات، والتأكيد أن لبنان بكل مناطقه، ولا سيما طرابلس الكبرى، يختزن الكثير من القدرات والمقومات ومكامن القوة التي تجعله، رغم ظروفه الحالية الصعبة، شريكا استراتيجيا هاما لكل دول المنطقة".كذلك زار الجناح الإماراتي، ونوه ب"الإبداعات الإماراتية في شتى المجالات وقصص النجاح التي تسجل وتعطي صورة ناصعة عن العرب في العالم".