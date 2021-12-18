التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري: 49 مصابا بكورونا ولا وفيات

صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي، عن مستجدات فيروس كورونا Covid-19، وجاء فيه:- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز اللقاح:Pfizer 318 وAstraZeneca 468.- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 221 فحصا.- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 49- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس خلال ال24 ساعة المنصرمة: 11- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1447 حالة شفاء.- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 28- حالات وفاة: 0ولفت التقرير الى ان مركز لقاح كوفيد - 19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الخميس، على الرقم 01832070.