لبنان

درويش بحث مع أبيض دعم الفاتورة الصحية وأزمة كورونا

Lebanon 24
18-12-2021 | 09:06
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التقى عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب الدكتور علي درويش، وزير الصحة الدكتور فراس أبيض في مكتبه في الوزارة، وتابع معه الواقع الصحي في مدينة طرابلس وأزمة وباء كورونا وانتشاره، بالإضافة إلى واقع المستشفيات في الشمال وحجم الإشغال في الأسرة، مطالبا ب"ضرورة دعم الدولة للقطاع ورفع القدرة الاستيعابية في المستشفيات وزيادة حجم تقديمات الوزارة للمواطنين في طرابلس والشمال، لما تعانيه هذه المنطقة من حرمان".
 
وشدد على "ضرورة دعم الفاتورة الصحية من الوزارة والجهات الضامنة، وتأمين الخدمات الطبية التي باتت تكاليفها تفوق قدرة المواطنين على تأمينها، وبخاصة في هذه الظروف الصعبة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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