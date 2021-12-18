امتهنا سرقة السيارات.. فوقعا في قبضة مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية

صـدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة البلاغ التالي:نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي يقوم بها مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، تمكّن من إلقاء القبض على أحد افراد عصابة سرقة سيارات في محلة المعلقة / زحلة، ويدعى:ف. ع. (مواليد عام 1991، لبناني)بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه بالاشتراك مع شخص آخر على عمليّات سرقة عديدة من مدينة زحلة وجوارها.على الاُثر، وبعد عملية رصد وتعقب دامت لشهرين، تم التوصل الى تحديد مكان شريكه -الرأس المدبّر-، وتوقيفه في محلة رياق، ويدعى:ع. ع. (مواليد عام 1989، لبناني)وضبطت بحوزته أدوات تستخدم في عمليات السرقة، كما تبين أنّه يوجد بحقه بلاغ بحث وتحر بجرم سرقة.باستماعه من قبل عناصر المفرزة، اعترف بتشكيل عصابة لسرقة السيارات بالاشتراك مع (ف. ع.)، ونقلها الى البقاع بغية بيعها الى سوريا لقاء مبالغ مالية.أودعا القضاء المختص، بناء على اشارته.