دار الفتوى والأوقاف في طرابلس تحتفلان بانتهاء أعمال ترميم الأرشيف الوقفي

أقامت دار الفتوى ودائرة الأوقاف الإسلامية في طرابلس والشمال، احتفالا لمناسبة انتهاء المرحلة الأولى من أعمال ترميم الأرشيف الوقفي الورقي وموجودات الأثر الشريف، والتي أنجزتها شركة TBC على نفقتها، في حضور قائم مقام مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، رئيس دائرة الأوقاف الشيخ بسام البستاني، فادي عدرة على رأس فريق من المختصين في شركة TBC وبلدية طرابلس ممثلة بعضو مجلسها أحمد البدوي، رئيس مجلس إدارة "دار العلم والعلماء" عبدالرزاق قرحاني، المسؤول السياسي ل"الجماعة الإسلامية" في الشمال إيهاب نافع وعدد من أعضاء المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى في الشمال وأعضاء المجلس الإداري لأوقاف طرابلس ورؤساء الأقسام في دائرة الأوقاف وعلماء.استهل الاحتفال بتلاوة من القرآن الكريم. وبعد كلمة للبستاني، نوه إمام ب"هذا اللقاء المميز الذي يتصل بتراثنا العريق ووثائقنا التي لا تزال تتوارث من جيل الى جيل حتى وصلت الينا والى الأيدي الكريمة التي تناولتها باتقان وحرفية وبما يليق بها من صون ورعاية، عنيت الأستاذ فادي عدرة وفريقه الذين لم يدخروا جهدا ولم يبخلوا يوما في البذل، مما مكنهم الله تعالى ومنه، وهو رعاية المخطوطات والوثائق التاريخية والتراثية والآثار وعلى رأسها الأثر الشريف شعرة النبي الكريم".وكان عرض مصور للشركة عن مراحل عملية الترميم، وآخر للأثر النبوي الشريف، المحفوظ في دائرة أوقاف طرابلس.