لبنان

أبي رميا في افتتاح معرض الميلاد في AUT: علينا التضحية ليبقى لبنان نموذجا

Lebanon 24
18-12-2021 | 09:35
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 افتتحت جمعية الطاقة الشبابية للتنمية YED، معرض السوق البلدي الميلادي السنوي الثاني، في حرم الجامعة الاميركية للتكنولوجيا AUT، الفيدار - جبيل، برعاية عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا وحضوره.
 
شكر أبي رميا لجامعة الAUT استضافتها هذا المعرض في حرمها، واصفا إياها ب"المنبر التربوي في قضاء جبيل". وشدد على "الدور الذي تقوم به جمعية YED، ولا سيما لجهة تأمين التواصل بين أصحاب المبادرات الحرفية والزراعية والمواطنين". وقال: "تمر على وطننا اليوم غيمة سوداء وعلينا جميعا في زمن الميلاد الصلاة لطفل المغارة لكي تزول هذه الغيمة سريعا، وبالرغم من المعاناة القاسية التي يعيشها الشعب اللبناني في هذه الايام، إلا أن اليأس والاحباط والاستسلام ممنوع في قاموسنا، وعلينا أن نبقى ملتزمين ومؤمنين بأن هذا البلد لن يموت وسيعود وينهض من جديد، بفضل شعبه الحي والديناميكي والمؤمن بوطنه وحبه للحياة".
 
وأمل أن "يحمل عيد ميلاد المخلص ولادة جديدة لوطننا على السكة الصحيحة للتعافي الاقتصادي والمالي والاجتماعي، لاننا شعب يستأهل الحياة ولبنان يستأهل شعبا مثلنا، وعلينا التضحية في سبيله ليبقى لنا هذا اللبنان النموذج بين دول العالم".
ونقل أبي رميا اعتذار وزير السياحة وليد نصار عن عدم الحضور لطارىء صحي.
المصدر: الوكالة الوطنية
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