لبنان

يوم صحي للتبرع بالدم في كوسبا

Lebanon 24
18-12-2021 | 09:40
A-
A+
Doc-P-898370-637754419214291417.png
Doc-P-898370-637754419214291417.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نظمت بلدية كوسبا، بالتعاون مع مستشفى هيكل وجمعية "كوسبا الغد"، يوما صحيا للتبرع بالدم بعنوان "دمك أغلى هدية"، في مركز كوسبا الصحي.
 
شارك في هذا النشاط 25 شخصا تبرعوا بالدم، وقام طاقم تمريضي من المستشفى بأخذ العينات وتقديم هدية رمزية لكل متبرع.
 
وفي هذا الإطار، شدد رئيس اللجنة الصحية في بلدية كوسبا زياد فرح على أن "الهدف من هذا النشاط إنساني في زمن الأعياد، وهو نشر الأمل ومساعدة المرضى في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع الصحي".
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

صحة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2021-12-18
16:52 | 2021-12-18
16:50 | 2021-12-18
16:45 | 2021-12-18
16:30 | 2021-12-18
16:20 | 2021-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website