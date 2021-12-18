يوم صحي للتبرع بالدم في كوسبا

نظمت بلدية كوسبا، بالتعاون مع مستشفى هيكل وجمعية "كوسبا الغد"، يوما صحيا للتبرع بالدم بعنوان "دمك أغلى هدية"، في مركز كوسبا الصحي.شارك في هذا النشاط 25 شخصا تبرعوا بالدم، وقام طاقم تمريضي من المستشفى بأخذ العينات وتقديم هدية رمزية لكل متبرع.وفي هذا الإطار، شدد رئيس اللجنة الصحية في بلدية كوسبا زياد فرح على أن "الهدف من هذا النشاط إنساني في زمن الأعياد، وهو نشر الأمل ومساعدة المرضى في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع الصحي".