12 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟ (صورة)

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1690 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 699464.

كما وسجل لبنان 12 حالة وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 8924.