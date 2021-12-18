لبنان

رمت نفسها من الطابق الرابع.. هذا ما حصل مع شابة في عكار

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-12-2021 | 10:26
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إقدام شابة في بلدة ببنين في عكار على رمي نفسها من الطابق الرابع مما أدى الى كسور في عدد من انحاء جسدها.
 
وتم نقلها الى مستشفى اليوسف. وحضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادثة.

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