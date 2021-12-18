رمت نفسها من الطابق الرابع.. هذا ما حصل مع شابة في عكار

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إقدام شابة في بلدة ببنين في عكار على رمي نفسها من الطابق الرابع مما أدى الى كسور في عدد من انحاء جسدها.





وتم نقلها الى مستشفى اليوسف. وحضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادثة.