لإصلاح عطل طارئ.. قطع وعزل خطي التوتر العالي في هذا التاريخ

أعلنت المصلحه الوطنية لنهر الليطاني عن قطع وعزل خطي التوتر العالي اولي جمهور١و٢ ٦٦ك لإصلاح العطل الطارئ على هذين الخطين، وذلك يوم الأحد ١٩/١٢/٢٠٢١.