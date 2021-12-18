لبنان

لإصلاح عطل طارئ.. قطع وعزل خطي التوتر العالي في هذا التاريخ

Lebanon 24
18-12-2021 | 10:47
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أعلنت المصلحه الوطنية لنهر الليطاني عن قطع وعزل خطي التوتر العالي اولي جمهور١و٢ ٦٦ك لإصلاح العطل الطارئ على هذين الخطين، وذلك يوم الأحد ١٩/١٢/٢٠٢١. 
 
 
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نهر الليطاني

التوتر العالي

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