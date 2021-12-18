لبنان

الاسمر طالب بالاسراع بتوقيع مرسوم إعطاء مبلغ مقطوع في القطاع العام يساوي الراتب

Lebanon 24
18-12-2021 | 10:55
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 شكر رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر في بيان، "رئيس مجلس الوزراء الرئيس نجيب ميقاتي على تعديله نص مشروع المرسوم القاضي بإعطاء مبلغ مقطوع في القطاع العام يساوي اساس الراتب او الأجر يسدد على دفعتين متساويبن على الا تقل الدفعة الواحدة عن 1,500,000 ل.ل. والا تزيد عن 3,000,000 ل.ل. 
والذي اصبح يشمل المؤسسات العامة والمستشفيات الحكومية والبلديات واتحاد البلديات وكل من يتقاضى راتبا او اجرا او مخصصات من الاموال العمومية".

وأكد الاسمر على "متابعة المساعدة الاجتماعية للأجراء المياومين والعاملين بالفاتورة ومقدمي الخدمات مع وزير المالية من أجل اصدار قرار، كما جاء في المادة الاولى من مشروع المرسوم، قرار عادل ومقبول من هذه الفئات المسحوقة بفعل الواقع الاقتصادي المتدهور".

وطالب الاسمر "بالاسراع بتوقيع هذا المرسوم مع مرسومي زيادة بدل النقل في القطاعيين العام والخاص. وبت اعطاء بدل نقل للعسكريين في كل كافة قطاعاتهم يوازي مبلغ 1,500,000 ل.ل شهريا حتى يتمكنوا من القيام بمهامهم في هذه المرحلة العصيبة في تاريخ الوطن".
المصدر: الوكالة الوطنية
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