لبنان

هل صدر مرسوم المساعدة الاجتماعية لموظفي القطاع العام؟

Lebanon 24
18-12-2021 | 13:22
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قال مصدر حكومي لـ"لبنان24"، مساء اليوم، إنّ الصيغة التي يتم التداول بها لمشروع مرسوم المنح الاجتماعية صحيحة، إلا أنّ المرسوم لم يصدر بعد بانتظار موافقة مجلس الوزراء عليه.

وأشار المصدر إلى أن الصيغة الجديدة قد تم وضعها بطلب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لكي تشمل المنح الاجتماعية كل من تقاضى راتباً أو أجراً أو مخصصات من الأموال العمومية.
 
ولفت المصدر إلى أن ما يتم تداوله عن صدور مشروع المرسوم مساء اليوم عن رئاسة مجلس الوزراء غير صحيح، إذ أن الدوائر الحكومية لا تعمل يوم السبت وخصوصاً ليلاً. 
 
وتنصّ الصيغة الجديدة للمرسوم الذي لم يصدر بعد، على أن المنحة الاجتماعيّة ستعطى لموظفي القطاع العام وهي تساوي أساس الراتب أو الأجر أو المعاش التقاعدي، وتُسدّد على دفعتين متساويتين على ألا تقل الدفعة الواحدة عن مليون و 500 ألف ليرة وألا تزيد عن 3 مليون ليرة لبنانية. 
 
ووفقاً للصيغة، فإن مشروع المرسوم الذي يُنتظر صُدوره، يشمل كافة المؤسسات العامة والمستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات وكل من يتقاضى راتباً أو أجراً أو مخصصات من الأموال العمومية. 
 
لقراءة الصيغة الجديدة لمشروع المرسوم كاملاً.. إضغط هنا
 
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