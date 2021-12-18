لبنان

محافظ بيروت عرض مع وفد بولندي احتياجات فوج الاطفاء

Lebanon 24
18-12-2021 | 12:32
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 أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، أن محافظ بيروت القاضي مروان عبود إستقبل في مركز قيادة فوج إطفاء بيروت في منطقة الكرنتينا بحضور قائد الفوج العقيد ماهر العجوز، وفدا من جمهورية بولندا الذي يزور لبنان، وضم سكرتيرة الدولة في مستشارية رئيس جمهورية بولندا الوزيرة بوغنا يانكي Bogna Janke، سكرتير الدولة في مستشارية رئيس جمهورية بولندا الوزير أدام كفياتكوفسكي Adam Kwiatkowski، سفير جمهورية بولندا في لبنان برزميسلاو نيزولوفسكي Przemyslaw Niesiolowski، البروفسور فالدمار سيسلو Waldemar Cislo وعددا من دبلوماسيي السفارة، حيث أطلع  المحافظ عبود وقائد الفوج الوفد على احتياجات فوج الاطفاء من تجهيزات ومعدات لمواكبة التطور العالمي في مجالات الاطفاء والانقاذ.
 
بدوره أكد الوفد أنه على "أتم الاستعداد لتقديم الدعم المطلوب في القريب العاجل، بالاضافة الى تبادل الخبرات من خلال دورات مشتركة بين البلدين".
 
وجال الحضور في أرجاء مركز الفوج، وفي نهاية الزيارة سلم الوفد رجال الفوج حصصا غدائية وأدوات للتنظيف، على أن يستمر التواصل بين القيمين لما فيه مصلحة الفوج ليبقى على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة لآهالي العاصمة.
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