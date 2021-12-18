تطبيق مشبوه يهدّد اللبنانيين بذريعة تقديم دولارات.. ما هو؟

برز مؤخراً في لبنان استخدام تطبيق "bigo live" الذي جرى التحذير منه بشكل كبير مؤخراً، داخل جمهورية مصر العربية.

ودأب إعلاميون لبنانيون على الترويج لهذا التطبيق المشبوه على أساس أنه يدر الدولارات للبنانيين، وذلك من دون معرفة مساوئه ومخاطره على خصوصيتهم وبياناتهم.

وتبين من خلال التقارير المصرية أن هذا التطبيق يواجه دعاوى قضائية في مصر، إذ تمت المطالبة بحجبه وإغلاقه لتحريضه على سلوكيات غير أخلاقية.

ووسط الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، فإن مثل هذه التطبيقات قد تكون مقصداً للكثيرين من أجل جمع دولارات، وهو الامر الذي يعتبرُ مخيفاً ويؤثر على المجتمع والسلوكيات فيه.

وتقول مراجع أمنية متخصصة لـ"لبنان24" إنه "في حال وردت شكاوى بشأن هذا التطبيق ومحتواه، فإنه بشكل طبيعي ستسلك تحقيقات مجراها ضمن الاطر القانوني".

ومع هذا، توضح المراجع أن القدرة على ضبط هذه التطبيقات ليست معروفة، وفي حال تعرض مواطنون لأضرار بسببه، فإنه بإمكانهم تقديم دعاوى قضائية لدى المراجع المعنية.

ويشبه "bigo live" تطبيق "تيك توك"، ويسمح للمستخدمين ببث مقاطع الفيديو في أي وقت وفي أي مكان، كما يتيح الاتصال بأي شخص وإنشاء مقاطع فيديو أو بث مباشر لأنشطة المستخدمين.

وتقول شركة "BitDefender" المتخصصة في الأمن الإلكتروني إنه "على الرغم من أن تطبيق Bigo Live مجاني، إلا أن المستخدمين يدفعون ما يصل إلى حوالى 90 دولاراً لإعادة شحن العملة داخل التطبيق، كما يمكن للمستخدمين تحقيق الدخل من مقاطع الفيديو الخاصة بهم بسهولة حيث يمكن للمستخدم استبدال الهدايا الرقمية إلى أموال حقيقية وإرسالها إلى منشئ المحتوى المفضل لديه".

مخاطر

ويحثّ تطبيق ""Bigo Live المستخدمين على الدردشة مع غرباء عشوائيين من خلال ميزة مكالمات الفيديو الخاصة بهم، كما أن لديه فلاتر مشابهة لتطبيقات شهيرة مثل سناب شات وانستغرام، تتيح للمستخدم تغيير مظهره وغرف الدردشة الصوتية للتحدث مع الغرباء عبر المكالمات الصوتية.

ومن المخاطر الكبيرة للتطبيق المذكور أن بعض المحتوى الذي يقوم المستخدمون بتقدميه يمكن أن يتضمن لغة سيئة أو عنفًا أو عُريًا ، بما في ذلك الحديث المثير، كما يمكن من خلاله مشاركة المعلومات الشخصية داخل التطبيق مثل العمر والجنس والموقع كما أنه ليس مكانا آمناً للأطفال والمراهقين.



