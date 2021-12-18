جريح إثر حادث صدم في صيدا (صور)

صدمت سيارة رباعية الدفع من نوع تويوتا المواطن "م. ع." وهو من مواليد عام 1948، وذلك في شارع رياض الصلح قرب مسجد الزعتري في مدينة صيدا.



وحضر عناصر فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد، وتم اسعافه ونقله إلى مستشفى حمود الجامعي لتلقي العلاج.