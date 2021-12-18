صيغة جديدة لمرسوم المساعدة الاجتماعية.. هؤلاء الذين ستشملهم

حصلعلى الصيغة الجديدة لمشروع المرسوم القاضي بإعطاء مساعدة اجتماعية لموظفي القطاع العام تساوي أساس الراتب أو الأجر أو المعاش التقاعدي، وتُسدّد على دفعتين متساويتين على ألا تقل الدفعة الواحدة عن مليون و 500 ألف ليرة وألا تزيد عن 3 مليون ليرة لبنانية.وتنص صيغة المرسوم الذي لم يصدر بعد على أنه يشمل كافة المؤسسات العامة والمستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات وكل من يتقاضى راتباً أو أجراً أو مخصصات من الأموال العمومية.