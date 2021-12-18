لبنان

صيغة جديدة لمرسوم المساعدة الاجتماعية.. هؤلاء الذين ستشملهم

Lebanon 24
18-12-2021 | 11:42
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حصل "لبنان24" على الصيغة الجديدة لمشروع المرسوم القاضي بإعطاء مساعدة اجتماعية لموظفي القطاع العام تساوي أساس الراتب أو الأجر أو المعاش التقاعدي، وتُسدّد على دفعتين متساويتين على ألا تقل الدفعة الواحدة عن مليون و 500 ألف ليرة وألا تزيد عن 3 مليون ليرة لبنانية. 

وتنص صيغة المرسوم الذي لم يصدر بعد على أنه يشمل كافة المؤسسات العامة والمستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات وكل من يتقاضى راتباً أو أجراً أو مخصصات من الأموال العمومية. 
 
لقراءة نص الصيغة الجديدة لمشروع المرسوم.. إضغط هنا

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