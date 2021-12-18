قصة لاجئين من لبنان وسوريا.. هذا ما فعلوه في بريطانيا





كيف تبدو الحياة بالنسبة لهم في المملكة المتحدة وكيف يساعدهم السكان المحليون على الاستقرار فيها؟



"مساعدة المجتمع هي هدف التمريض" كتبت بي بي سي: تشارك مجموعة من العاملين الصحيين من اللاجئين في برنامج تجريبي يستخدم مهاراتهم للمساعدة في تقليص الفجوات في القوى العاملة في هيئة الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا. لقد أتوا من أماكن مثل سوريا ولبنان حيث عملوا كممرضين.كيف تبدو الحياة بالنسبة لهم في المملكة المتحدة وكيف يساعدهم السكان المحليون على الاستقرار فيها؟

ينضم الممرضون إلى صندوق مؤسسة نورفولك وسوفولك في هيئة الخدمة الصحية الوطنية، الذي يدير خدمات الصحة العقلية في المنطقة.



سيبدأون بالعمل كمساعدين لمقدمي الرعاية الصحية، لكنهم يشقون طريقهم نحو التمريض عبر تلقي تدريبات.



ياسمين صادق نصف فلسطينية ونصف لبنانية ولدت ونشأت في لبنان.

وتقول: "في لبنان، القطاع الصحي يعاني، وهناك نقص في الإمدادات والموظفين"، مضيفة أن "الوضع صعب حقا. وإضافة إلى ذلك، لدينا الانفجار في بيروت. لم يكن أحد مستعدا له".





وتضيف أن فرصة الانتقال إلى المملكة المتحدة والعمل في مستشفى للصحة العقلية "مذهلة"، مشددة على "أنها ممتنة للغاية لأنني أعمل في مجال الصحة العقلية لأن هذا هو كل ما أردت القيام به في الوطن، لكنني لم أستطع لأن مرافق الصحة العقلية في لبنان محدودة للغاية".



وتتابع: "ها أنا أطور نفسي، أنا أكثر من سعيدة لتعلم المزيد".



'غريت يارموث بعيدة عن القنابل والقتال' وتقول الفتاة البالغة من العمر 21 عاما: "في اليوم التالي للانفجار، ذهبت للتطوع في المستشفى التابع لجامعتي"، متابعة: "كانت هناك فوضى، وكان هناك نقص في الموظفين ولهذا السبب ذهبت للمساعدة..كان من الرائع مساعدة المجتمع لأن هذا هو هدف التمريض".وتضيف أن فرصة الانتقال إلى المملكة المتحدة والعمل في مستشفى للصحة العقلية "مذهلة"، مشددة على "أنها ممتنة للغاية لأنني أعمل في مجال الصحة العقلية لأن هذا هو كل ما أردت القيام به في الوطن، لكنني لم أستطع لأن مرافق الصحة العقلية في لبنان محدودة للغاية".وتتابع: "ها أنا أطور نفسي، أنا أكثر من سعيدة لتعلم المزيد".