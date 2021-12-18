لبنان

سرقة من العيار الثقيل في البترون.. ما حصل غير متوقع

Lebanon 24
18-12-2021 | 14:45
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أقدم مجهولون ليلاً على سرقة محتويات منزل في بلدة الدوق البترونية، وتبين أن الفاعلين أخذوا ما يكفيهم من الوقت لتنفيذ عملية السرقة.
 
ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فقد شملت المسروقات مولد كهرباء بقوة 30 K V A وهو بحاجة الى ونش لنقله بالاضافة الى مولد آخر صغير و 6 قوارير غاز.
 
كذلك، قام السارقون بتفكيك كاميرات المراقبة والكابلات الكهربائية الخاصة بها وجهاز تلفزيون والمحتويات الثمينة.
 
وهي المرة الثالثة التي تتعرض فيها منازل على أطراف القرية للسرقة بواسطة الكسر والخلع، وقد ناشد أهالي الدوق الأجهزة الامنية المختصة تكثيف دورياتها في البلدة وسائر البلدات البترونية بعد تزايد عمليات السرقة في المنطقة. وعلى إثر ذلك حضرت قوة أمنية إلى المكان وباشرت التحقيقات. 
 
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