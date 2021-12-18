سرقة من العيار الثقيل في البترون.. ما حصل غير متوقع

أقدم مجهولون ليلاً على سرقة محتويات منزل في بلدة الدوق البترونية، وتبين أن الفاعلين أخذوا ما يكفيهم من الوقت لتنفيذ عملية السرقة.

ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فقد شملت المسروقات مولد كهرباء بقوة 30 K V A وهو بحاجة الى ونش لنقله بالاضافة الى مولد آخر صغير و 6 قوارير غاز.

كذلك، قام السارقون بتفكيك كاميرات المراقبة والكابلات الكهربائية الخاصة بها وجهاز تلفزيون والمحتويات الثمينة.