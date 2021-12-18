"المخابرات" توقف مطلوباً في طرابلس.. هذا ما ضُبط بحوزته

أوقفت دورية من مخابرات الجيش في مدينة الميناء - طرابلس، المدعو "س.م" المطلوب بمذكرة توقيف صادرة عن المحكمة العسكرية بحقه.



ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد ضُبطت بحوزة الموقوف كمية من الحشيش والحبوب المخدرة، وجرى تسليمه مع المضبوطات الى الجهات المختصة لاجراء المقتضى القانوني بحقه.