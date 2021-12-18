لبنان

"إرتفاع طفيف".. إليكم سعر الدولار في السوق الموازية هذا المساء

Lebanon 24
18-12-2021 | 15:10
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بلغ سعر الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم، سعراً تراوح بين 27150 و 27200 ليرة لبنانية.
يُشار إلى أن تسعيرة الدولار تراوحت عصر اليوم ما بين 26975 - 27025 ليرة لبنانية.
 
 
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