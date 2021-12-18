"إرتفاع طفيف".. إليكم سعر الدولار في السوق الموازية هذا المساء

بلغ سعر الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم، سعراً تراوح بين 27150 و 27200 ليرة لبنانية.

يُشار إلى أن تسعيرة الدولار تراوحت عصر اليوم ما بين 26975 - 27025 ليرة لبنانية.