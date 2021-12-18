لبنان

إضراب الموظفين في شركتي الخليوي.. هل سيستمر؟

Lebanon 24
18-12-2021 | 15:39
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أصدرت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخليوي البيان الآتي:
 
"بمبادرة من معالي وزير الإتصالات، عقد إجتماع اليوم مع وفد النقابة حيث تمت مناقشة بعض الطروحات والأفكار حول عقد التأمين الصحي واحترام عقد العمل الجماعي".
 
وأضاف البيان: "يستكمل النقاش بلقاء مع الوزير مساء الإثنين المقبل لبلورة هذه الطروحات".
 
وختم: "عليه، فإن تحركنا المحق والمصان بقوة القانون مستمر حتى تحقيق مطلبنا من دون كلل أو ملل. نحن أصحاب حق ولن يموت حق وراءه مطالب".
 
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