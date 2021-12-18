إضراب الموظفين في شركتي الخليوي.. هل سيستمر؟

"بمبادرة من معالي وزير الإتصالات، عقد إجتماع اليوم مع وفد النقابة حيث تمت مناقشة بعض الطروحات والأفكار حول عقد التأمين الصحي واحترام عقد العمل الجماعي".وأضاف البيان: "يستكمل النقاش بلقاء مع الوزير مساء الإثنين المقبل لبلورة هذه الطروحات".وختم: "عليه، فإن تحركنا المحق والمصان بقوة القانون مستمر حتى تحقيق مطلبنا من دون كلل أو ملل. نحن أصحاب حق ولن يموت حق وراءه مطالب".