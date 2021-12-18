لبنان

تعميم جديد بشأن القادمين إلى لبنان عبر مطار بيروت.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
18-12-2021 | 15:39
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أصدرت المديرية العامة للطيران المدني تعميماً الى جميع شركات الطيران وشركات الخدمة الأرضية العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي حول الاجراءات المتعلقة بالركاب القادمين الى لبنان ابتداء من 2021/12/25.
 
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