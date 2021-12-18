تعميم جديد بشأن القادمين إلى لبنان عبر مطار بيروت.. هذا ما جاء فيه

أصدرت المديرية العامة للطيران المدني تعميماً الى جميع شركات الطيران وشركات الخدمة الأرضية العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي حول الاجراءات المتعلقة بالركاب القادمين الى لبنان ابتداء من 2021/12/25.

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