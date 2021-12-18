تحذيرٌ من عراجي.. هذا ما قاله عن وضع المستشفيات وسط كورونا

غرّد رئيس لجنة الصحّة النيابيّة النائب عاصم عراجي عبر "تويتر" قائلاً: "أنا قلق جداً على وطني وأهله، لا جهوزية لقطاعه الاستشفائي لمواجهة أي تفشٍ لكورونا، بسبب هجرة الكادر التمريضي والطبي، نتيجة الانهيار المالي والاقتصادي والليرة اللبنانية، وعدم الالتزام بالتدابير الوقائية، والانتشار السريع لمتحور "أوميكرون" عالمياً والكلفة الاستشفائية والدوائية الخيالية".