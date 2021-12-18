هل سيؤدي "كورونا" إلى إقفال البلد؟ (فيديو)

بالفم الملآن قالها وزير الصحة... "كورونا وحدو ممكن يسكر البلد".



فلكي لا نصل إلى إغلاق البلد، أعلنت وزارة السياحة عن سلسلة إجراءات بدأت تطبّق من 17 كانون الأول.. وهنا يطرح السؤال نفسه: "هل سيقفل كورونا القطاع السياحي؟".

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