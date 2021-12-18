شادي السيد: نرحب بالتعديلات على مرسوم المساعدة الاجتماعية

طالب رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد بعودة سريعة لمجلس الوزراء معتبراً ان صبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي محق عمليا فيما هو يهدف في النتيجة الى حماية الحكومة من انفراط عقدها وتحولها الى حكومة تصريف أعمال.وقال في بيان: "الان الأمور تبدو معقدة في السياسة على أن الناس لا تحبذ استمرار هذا المشهد ولا تبرر للمسؤولين تعليق جلسات الحكومة، ولكن هناك واقع قطاع عام يرزح تحت وطأة واقع صعب مؤلم ويتطلع القطاع هذا الى إجراءات حامية لهم يطالبون بها بإستمرار في بياناتهم التي نؤيدها قطعا، وقد أقر اجتماع وزاري برئاسة رئيس الحكومة تقديمات اجتماعية احالتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى رئاسة الجمهورية، وأننا نتمنى أن يبادر فخامة الرئيس العماد ميشال عون الى توقيع هذه التقديمات اليوم قبل الغد لتسهيل الأمور على كل مستفيد وارد في مرسوم المساعدات هذه بدء من الجيش وعناصر مختلف الاجهزة الامنية وكل موظف وعامل في القطاع العام والبلديات والمستشفيات الحكومية".تابع: "لا بأس يا فخامة الرئيس من توقيع ذلك ولو كان موقفك المطالب بانعقاد مجلس الوزراء أمرا محقا نؤيده، وأننا ننادي بما يريده كل القطاع العام معتبرين ان التقديمات المنتظر توقيع الرئاسة الأولى عليها حبة مهديء يجب أن تقر الحكومة ما بعدها حكما".وختم: "أننا نتطلع الى جهد اضافي يخفف عن الناس وهذا الاساس شاكرين لمبادرة رئيس الحكومة وما أعلن عنه من مواقف في هذا الخصوص، ونرحب تاليا بتعديلات المرسوم لجهة شموله المؤسسات العامة والمستشفيات الحكومية والبلديات واتحاد البلديات وكل من يتقاضى راتبا او اجرا او مخصصات من الاموال العمومية، ونؤكد مع الاتحاد العمالي العام على متابعة المساعدة الاجتماعية للأجراء المياومين والعاملين بالفاتورة ومقدمي الخدمات مع وزير المالية من أجل اصدار قرار، كما جاء في المادة الاولى من مشروع المرسوم".