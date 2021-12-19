مقطوعة ام سالكة؟ اليكم حال الطرقات الجبلية صباح اليوم

أفادت غرفة التحكم المروري بأن:– طريق ترشيش زحلة وطريق ضهر البيدر سالكتين امام كل المركبات حالياً– طريق معاصر الشوف كفريا الباروك سالكة امام كل المركبات– طريق جرد مربين الهرمل سالكة امام كل المركباتواشارت غرفة التحكم الى ان الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج:– عيناتا الارز– كفرذبيان حدث بعلبك– لاسا العاقورة حدث بعلبك