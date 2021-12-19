سقوط عمود كهرباء يقطع الطريق في هذه المنطقة!

سقط عمود كهرباء عند مدخل جامعة البلمند من جهة الأوتستراد باتجاه بيروت،ما ادى إلى قطع الطريق أمام السيارات والآليات نظراً لخطورة العبور.

كما ادى الى قطع الاسلاك الكهربائية في المنطقة.