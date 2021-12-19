لبنان

سقوط عمود كهرباء يقطع الطريق في هذه المنطقة!

Lebanon 24
19-12-2021 | 00:38
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سقط عمود كهرباء عند مدخل جامعة البلمند من جهة الأوتستراد باتجاه بيروت،ما ادى إلى قطع الطريق أمام السيارات والآليات نظراً لخطورة العبور.
كما ادى الى قطع الاسلاك الكهربائية في المنطقة.
 
 
 
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عامود كهرباء

البلمند

اوتوستراد بيروت

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