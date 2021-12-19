هذا هو البرنامج التفصيلي لزيارة الامين العام للأمم المتحدة للبنان

يصل الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس إلى بيروت، بعد ظهر اليوم في زيارة رسمية، متعددة الأوجه والنشاطات، تستمر إلى الأربعاء.

ووفق البرنامج الرسمي فسيصل غوتيريس الى لبنان قرابة الرابعة والربع بعد الظهر حيث يستقبله وزير الخارجية عبدالله بو حبيب ثم ينتقلا الى مقر اقامة غوتيريس في فندق موفنبيك.

وعند الخامسة يتوجه غوتيريس الى القصر الجمهوري حيث يستقبله رئيس الجمهورية ميشال عون ويعقدا لقاء ثنائيا يليه اجتماع موسع بمشاركة اعضاء الوفدين ثم يعقد لقاء صحافي في" صالون ٢٢ تشرين الثاني". بعد ذلك يقيم رئيس الجمهورية عشاء خاصا في جناحه في القصر تكريما للضيف.

اما يوم غد الاثنين فسيعقد غوتيريس بعض اللقاءات الروحية في مقر اقامته، قبل ان يزور المرفأ عند العاشرة صباحا حيث يضع اكليلا من الزهر، ثم يزور رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة.

وعند الثانية عشرة الا ربعا يصل غوتيريس الى السراي الحكومي حيث يجتمع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ثم يعقد لقاء صحافي ، يليه غداء تكريمي.

وبعد الظهر يزور الامين العام للامم المتحدة طرابلس حيث يستقبله وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي ويقوم بجولة على مراكز محددة ثم يعود الى بيروت حيث يلتقي في مقر اقامته مساء ممثلي المجتمع المدني.

اما يوم الثلاثاء فيستهل غوتيريس نشاطه باجتماع مع قائد الجيش العماد جوزيف عون في وزارة الدفاع ثم ينتقل بالطوافة الى الجنوب للقاء قيادة اليونيفيل، ويعقد من ثم لقاء مع ممثلي المجتمع المدني في صور.

وبعد الظهر يعقد غوتيريس لقاء افتراضيا مع موظفي الامم المتحدة يليه مؤتمر صحافي موسع.

ويغادر غوتيريس بيروت صباح الاربعاء مختتما زيارته.