لبنان

هل ستزداد رسوم المعاينة وتسجيل السيارات؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
19-12-2021 | 01:30
A-
A+
Doc-P-898521-637754980518592201.jpg
Doc-P-898521-637754980518592201.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يبادر الكثير من المواطنين حالياً إلى دفع الرسوم الميكانيكية لسيارتهم وذلك قبل نهاية العام تحسباً لأي زيادة عليها.

وتبين أيضاً أن مكاتب "النافعة" تشهد توافداً للمواطنين من أجل إتمام معاملات تسجيل سياراتهم وذلك بعد بروز حديث عن إمكانية رفع رسوم التسجيل خلال الفترة القادمة.

وحالياً، فإن إيرادات الدولة من هذا القطاع ازدادت بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، وذلك بعدما بادر المواطنون لدفع الرسوم المتوجبة عليهم.

بدورها، قالت مصادر في قطاع تسجيل السيارات لـ"لبنان24" إنّ "الصورة حتى الآن غير واضحة عما إذا كانت هناك زيادة على الرسوم"، وأضافت: "حتى الآن، فإنه لا قرارات رسمية بذلك، وهذا الأمر مرتبط بقرار حكومي برفع سعر الدولار الذي على أساسه يتم تقاضي الرسوم".

وتابعت: "في ما خصّ المعاينة الميكانيكية، فإن الحديث عن زيادة رسمها لا يرتبط أيضاً بأي قرار، وهو ما زال على حاله حتى الآن".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:12 | 2021-12-19
04:00 | 2021-12-19
03:52 | 2021-12-19
03:50 | 2021-12-19
03:45 | 2021-12-19
03:43 | 2021-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website