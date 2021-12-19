هل ستزداد رسوم المعاينة وتسجيل السيارات؟

يبادر الكثير من المواطنين حالياً إلى دفع الرسوم الميكانيكية لسيارتهم وذلك قبل نهاية العام تحسباً لأي زيادة عليها.

وتبين أيضاً أن مكاتب "النافعة" تشهد توافداً للمواطنين من أجل إتمام معاملات تسجيل سياراتهم وذلك بعد بروز حديث عن إمكانية رفع رسوم التسجيل خلال الفترة القادمة.

وحالياً، فإن إيرادات الدولة من هذا القطاع ازدادت بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، وذلك بعدما بادر المواطنون لدفع الرسوم المتوجبة عليهم.

بدورها، قالت مصادر في قطاع تسجيل السيارات لـ"لبنان24" إنّ "الصورة حتى الآن غير واضحة عما إذا كانت هناك زيادة على الرسوم"، وأضافت: "حتى الآن، فإنه لا قرارات رسمية بذلك، وهذا الأمر مرتبط بقرار حكومي برفع سعر الدولار الذي على أساسه يتم تقاضي الرسوم".

وتابعت: "في ما خصّ المعاينة الميكانيكية، فإن الحديث عن زيادة رسمها لا يرتبط أيضاً بأي قرار، وهو ما زال على حاله حتى الآن".