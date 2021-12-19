لبنان

حركة لافتة في الأسواق والمولات.. أجواء العيد بدأت!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-12-2021 | 02:45
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لوحظت أمس السبت حركة لا بأس بها في الأسواق والمراكز التجارية في عدد من المناطق ما أدى إلى زحمة سير لاسيما على الطرقات المؤدية إلى "المولات".

قد تكون هذه "الحركة بلا بركة"، لان أعدادا كبيرة من الناس تتجول في الأسواق وقلة منها تقوم بالتبضع قبل أيام قليلة من حلول عيد الميلاد، فارتفاع سعر الدولار وأسعار السلع أفقد اللبناني قدرته الشرائية، الا ان البعض أراد تحدي هذه الظروف القاهرة وشراء هدية ولو رمزية للشعور بفرحة الميلاد.

هذه "العجقة" أمس قد تكون ساهمت ولو بنسبة ضئيلة بعودة الحركة إلى الأسواق، ومكنت التجار من بيع ولو القليل من بضائعهم ليتمكنوا من الاستمرار وعدم اقفال محالهم كما حصل مع قسم كبير منهم.

المصدر: لبنان 24

لبنان

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