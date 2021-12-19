لبنان

"الرابطة المارونية" تكلّف أبي نصر تقديم طعن لإبطال قرار وزير العمل

Lebanon 24
19-12-2021 | 01:57
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عقد المجلس التنفيذي للرابطة المارونية اجتماعا استثنائيا برئاسة النائب السابق المحامي نعمة الله ابي نصر وبحث الأوضاع العامة في البلد.

وتركز البحث حول قرار وزير العمل الاخير في شأن العمالة الفلسطينية.

وكلف المجلس التنفيذي رئيس الرابطة النائب السابق المحامي kulm الله ابي نصر، تقديم طعن أمام مجلس شورى الدولة لابطال القرار رقم 1-96 الصادر عن وزير العمل بتاريخ 25/11/2021 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 9/12/2021 عدد 49 المتعلق بالمهن الواجب حصر ممارستها باللبنانيين والاستثناءات المتعلقة بالفلسطينيين والأجانب.

وعقد ابي نصر اجتماعا مع محامي الرابطة لوضع اللمسات القانونية النهائية على الطعن تمهيدا لتقديمه ضمن المهلة القانونية.
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