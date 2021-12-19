إشكالٌ وإطلاق نار داخل سوق للخضار في العبدة.. ماذا حصل؟

وقع إشكالٌ في سوق الخضار بمنطقة العبدة - الطريق البحرية، وتطوّر إلى إطلاق نار في الهواء.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فإن سبب الإشكال هو خلاف بسيط على تحميل البضائع.