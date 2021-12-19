لبنان

إشكالٌ وإطلاق نار داخل سوق للخضار في العبدة.. ماذا حصل؟

Lebanon 24
19-12-2021 | 02:32
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وقع إشكالٌ في سوق الخضار بمنطقة العبدة - الطريق البحرية، وتطوّر إلى إطلاق نار في الهواء.
 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فإن سبب الإشكال هو خلاف بسيط على تحميل البضائع. 
 
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اطلاق نار

لبنان

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