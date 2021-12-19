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لبنان
اندلاع حريق في هذه البلدة...اليكم التفاصيل!
Lebanon 24
19-12-2021
|
02:32
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إندلع حريق فجر اليوم في بلدة قبة بشمرا في عكّار، بلوحة فواصم كهربائيّة داخل مبنى سكنيّ وقد تمكن مركز ببنين العبدة في الدفاع المدني من إخماد النيران منعاً من تمددها للطوابق المجاورة.
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