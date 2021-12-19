لبنان

اندلاع حريق في هذه البلدة...اليكم التفاصيل!

Lebanon 24
19-12-2021 | 02:32
A-
A+
Doc-P-898544-637755035374925002.jpg
Doc-P-898544-637755035374925002.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إندلع حريق فجر اليوم في بلدة قبة بشمرا في عكّار، بلوحة فواصم كهربائيّة داخل مبنى سكنيّ وقد تمكن مركز ببنين العبدة في الدفاع المدني من إخماد النيران منعاً من تمددها  للطوابق المجاورة.
 
مواضيع ذات صلة
اخماد حريق في خراج بلدة الكويخات العكارية
lebanon 24
19/12/2021 21:29:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"الدفاع المدني" يُخمد حريقاً في خراج بلدة بيت الحاج العكارية
lebanon 24
19/12/2021 21:29:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني أخمد حريقاً في بلدة بيت الحاج العكارية
lebanon 24
19/12/2021 21:29:02 Lebanon 24 Lebanon 24
إخماد حريق في خراج بلدة خريبة الجندي العكارية
lebanon 24
19/12/2021 21:29:02 Lebanon 24 Lebanon 24

حريق

عكار

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:46 | 2021-12-19
12:30 | 2021-12-19
11:10 | 2021-12-19
13:07 | 2021-12-19
12:01 | 2021-12-19
07:53 | 2021-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website