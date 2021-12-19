اندلاع حريق في هذه البلدة...اليكم التفاصيل!

إندلع حريق فجر اليوم في بلدة قبة بشمرا في عكّار، بلوحة فواصم كهربائيّة داخل مبنى سكنيّ وقد تمكن مركز ببنين العبدة في الدفاع المدني من إخماد النيران منعاً من تمددها للطوابق المجاورة.