لبنان

وزارة الثقافة تردّ على ما يتم تداوله بشأن المتحف الوطني.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
19-12-2021 | 03:11
A-
A+
Doc-P-898561-637755062884709466.jpg
Doc-P-898561-637755062884709466.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ردت وزارة الثقافة - المديرية العامة للاثار في بيان، على ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبرت أن ذلك "ينال من الصورة الحضارية للمتحف الوطني"، وأوضحت للرأي العام أن "السيدة التي نسبت إليها إثارة النعرات الطائفية، ليست من موظفي الوزارة أو المتحف؛ وأن الأمر سيكون موضوع إخبار في حقها أمام القضاء المختص".
 
وإذ شددت على "ضرورة تحييد إرثنا الثقافي عن التجاذبات كافة"، أكدت أنها "لن تألو جهدا في سبيل صون المتحف الوطني صرحا حضاريا جامعا لكل اللبنانيين، في تاريخهم وحاضرهم، منزها عن أي شائبة قد تشوِّه الصورة الثقافية الوطنية التي تحرص الوزارة على إظهارها، كتعبير عن وحدة لبنان، وعن بقائه على الدوام نموذجا حيا للعيش الواحد، بعيدا من أي نفس غرائزي أو تعصبي مقيت".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:46 | 2021-12-19
12:30 | 2021-12-19
11:10 | 2021-12-19
13:07 | 2021-12-19
12:01 | 2021-12-19
07:53 | 2021-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website