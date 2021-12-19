حملة تبرع بالدم في كوسبا لمناسبة الاعياد

أقامت بلدية كوسبا وجمعية (DSC) Donner sans compter، بالتعاون مع "مستشفى هيكل" وجمعية "كوسبا الغد"، يوماً للتبرع بالدم ضمن حملة "بشهر عيد الميلاد دمك أغلى هدية".

وشارك في النشاط نحو 20 متبرعاً تسلموا بعد تبرعهم هدية من جمعية DSC.إشارة الى ان هذا النشاط من الأنشطة الإنسانية التي ستقوم بها البلدية في فترة الأعياد هذه السنة.