صدور نتائج فحوص الـ"PCR" لوافدين وصلوا إلى بيروت.. كم بلغ عدد الحالات الإيجابية؟

أصدرت وزارة الصحة العامة نتائج فحوص PCR لوافدين وصلوا إلى بيروت بين 10 و16 كانون الأول الجاري.

وأظهرت النتائج وجود ثلاثمئة وثلاث (303) حالات إيجابية، مع الإشارة إلى أن النتائج تبلغ شخصيا للوافدين في فترة تتراوح بين أربع وعشرين وثمان وأربعين ساعة كحد أقصى.



وجاءت نتائج 10/12/2021 كالاتي: