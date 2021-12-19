مروّجان بقبضة قوى الامن.. وهذا ما ضبطَ بحوزتهما!

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:"في إطار ملاحقة تجّار ومروجي المخدّرات وتوقيفهم، ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّن مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي – طرابلس في وحدة الشّرطة القضائية من توقيف مروجَي مخدّرات في محلّة القبّة، وهما:م. أ. (مواليد عام 1994، لبناني)، بحقه مذكّرة توقيف بجرم تجارة مخدّرات.ز. ع. (مواليد عام 2003، لبناني)وضُبط بحوزتهما كمية من المواد المخدّرة موضّبة ومعدّة للترويج، عبارة عن:– 46 علبة بلاستيكية تحتوي على 184 غ. من مادة الكوكايين.– 29 مظروفاً بداخلها مادتي الكوكايين وباز الكوكايين.– كمية من حشيشة الكيف.– مبلغ مالي.التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".