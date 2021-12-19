لبنان

مروّجان بقبضة قوى الامن.. وهذا ما ضبطَ بحوزتهما!

Lebanon 24
19-12-2021 | 03:52
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"في إطار ملاحقة تجّار ومروجي المخدّرات وتوقيفهم، ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّن مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي – طرابلس في وحدة الشّرطة القضائية من توقيف مروجَي مخدّرات في محلّة القبّة، وهما:

م. أ. (مواليد عام 1994، لبناني)، بحقه مذكّرة توقيف بجرم تجارة مخدّرات.
ز. ع. (مواليد عام 2003، لبناني)

وضُبط بحوزتهما كمية من المواد المخدّرة موضّبة ومعدّة للترويج، عبارة عن:

– 46 علبة بلاستيكية تحتوي على 184 غ. من مادة الكوكايين.
– 29 مظروفاً بداخلها مادتي الكوكايين وباز الكوكايين.
– كمية من حشيشة الكيف.
– مبلغ مالي.
التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".
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