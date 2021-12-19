"المنخفض الجوي مستمر"... وتحذير من الرياح القوية!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس الصباحية ان يستمر تأثير المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية باردة على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الخميس بحيث سيشهد انفراجات واسعة اليوم الاحد ليعود فيتعمق شرقاً تحت تأثير كتلة هوائية اشد برودة تعيد اليه النشاط اعتبارا من فجر غد الاثنين مع امطار غزيرة و سيول و عواصف رعدية ورياح شديدة تتجاوز ال١٠٠ كلم/س شمال البلاد.وحذرت من تطاير اللوحات الاعلانية و حدوث سيول نتيجة الامطار الغزيرة يوم الغد و من ارتفاع موج البحر. ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الاول ما بين ١٣ و ٢١ درجة مئوية.الطقس المتوقع في لبنان:الأحد: غائم جزئيًا الى غائم احيانا مع دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الجبال و في الداخل و ارتفاع بسيط على الساحل، مع تساقط أمطار متفرقة خاصة جنوب البلاد و رياح شديدة خاصة في المناطق الشمالية لتقارب ال ٩٠ كم/س، و من المتوقع ان يشهد الطقس انفراجات واسعة خلال النهار، كما نحذّر من تكون الجليد على الطرقات في المناطق الداخلية و الجبلية خلال الليل وساعات الصباح الأولى. يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.الإثنين: غائم إجمالاً مع درجات حرارة متدنية دون معدلاتها الموسمية وامطار متفرقة تكون غزيرة خاصة في المناطق الشمالية ومترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تقارب ال ١٠٠ كم/س ويرتفع موج البحر لحدود ال ٥ أمتار. (نحذّر من تشكل السيول على الطرقات و من تطاير اللوحات الإعلانية و ارتفاع موج البحر)، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ال ١٥٠٠م و يتدنى مستوى تساقطها ليلامس ١٢٠٠م مع بقاء ظهورالضباب الكثيف على المرتفعات.الثلاثاء: غائم مع بقاء درجات الحرارة متدنية وتساقط امطار متفرقة تكون غزيرة احيانا مع احتمال حدوث برق ورعد و رياح ناشطة تشتد في المناطق الشمالية لتصل الى ٧٠ كلم/س صباحاً. تتساقط الثلوج على ارتفاع يقارب ال ١٥٠٠متر و مافوق مع بقاء تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم احياناً مع بقاء درجات الحرارة متدنية ودون اي تعديل يذكر مع تساقط امطار متفرقة . تتساقط الثلوج على ارتفاع يقارب ال ١٥٠٠ متر و مافوق مع بقاء تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.