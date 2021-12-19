جنبلاط شكر الأردن: دعمه أكثر من مهم لمواجهة سياسة الاستيطان الاسرائيلي

لقاء ودي وعائلي في المختارة مع السفير الاردني في لبنان السيد وليد حديد .وسط هذه المتغيرات والتحديات في العالم العربي فان دعم الاردن اكثر من مهم لمواجهة سياسة الاستيطان والتوسع الاسرائيلي على ارض فلسطين.وبالمناسبة نحي دعم الاردن للجيش اللبناني وللشعب اللبناني #الاردن pic.twitter.com/7aQP7bHJut
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) December 19, 2021
لقاء ودي وعائلي في المختارة مع السفير الاردني في لبنان السيد وليد حديد .وسط هذه المتغيرات والتحديات في العالم العربي فان دعم الاردن اكثر من مهم لمواجهة سياسة الاستيطان والتوسع الاسرائيلي على ارض فلسطين.وبالمناسبة نحي دعم الاردن للجيش اللبناني وللشعب اللبناني #الاردن pic.twitter.com/7aQP7bHJut