لبنان

الوزير سليم مستقبلاً نظيره الايرلندي: لبنان يحترم القرارات الدولية ذات الصلة بكل مندرجاتها

Lebanon 24
19-12-2021 | 06:13
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أكد وزير الدفاع الوطني  موريس سليم أن الجيش اللبناني يقوم بجميع مهامه على أكمل وجه رغم التحديات التي تواجهها المؤسسة العسكرية في ظل الأزمة الكبيرة التي يمر بها الوطن. 
موقف وزير الدفاع الوطني جاء خلال استقباله اليوم في مكتبه في الوزارة وزير الدفاع والخارجية الايرلنديSIMON COVENEY
 سايمون كوفيني بحضور السفير الايرلندي المعتمد لدى لبنان والمقيم في مصر شون اوريغان
SEAN  O' REGAN والقنصل  العام لايرلندا في لبنان السفير جورج سيام والوفد المرافق.
وشدد الوزير سليم أمام الوزير الضيف على أهمية دعم بلاده للبنان في المحافل الدولية أكان على صعيد مشاركة ايرلندا في الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي كعضو غير دائم، أو في إطار الاتحاد الاوروبي. وأعرب الوزير سليم عن تقدير لبنان لكل الجهود التي تبذلها ايرلندا في المساعدة والدعم السياسي في ضوء العلاقات التاريخية الممتازة  بين البلدين.

 وتناول الوزيران الوضع العام في لبنان وفي الجنوب بشكل خاص، وشدد الوزير سليم على التزام لبنان بقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة واحترامه لمندرجاتها كافة، ودان الاعتداءات والخروقات الاسرائيلية المتكررة برا وبحرا وجوا.
كما جرى عرض مهام اليونيفل، ودور الوحدة الايرلندية المشاركة ضمن القوة الدولية منذ العام ١٩٧٨وحتى اليوم، واذ ثمن الوزير سليم التضحيات التي قدمها أفراد هذه الوحدة في سبيل حفظ السلام والاستقرار في جنوب لبنان، توجه بتهنئة خاصة لهم لمناسبة حلول عيدي الميلاد ورأس السنة.
وفي ختام اللقاء جرى تبادل للهدايا التذكارية.
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