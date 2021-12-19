لبنان

لقاء تحضيري للانتخابات النيابية بين أمل وحزب الله

Lebanon 24
19-12-2021 | 06:56
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في إطار التحضيرات الدائمة والمستمرة والمتعلقة بالإنتخابات النيابية القادمة عُقد لقاء بين قيادتي حركة أمل وحزب الله في مركز قيادة حزب الله في مشغرة، حضره لجنتي المتابعة للإنتخابات، وتم خلاله التباحث بالشأن الإنتخابي الخاص بدائرتي البقاع الغربي وراشيا، تقدم لجنة حزب الله مسؤول البقاع الغربي الشيخ محمد حمادي وعن حركة أمل عضو هيئة الرئاسة في الحركة الدكتور قبلان قبلان المرشح عن المقعد الشيعي في الدائرة، وقد تم التداول بالشؤون المتعلقة بالملف الإنتخابي وسبل إنجاحها على كافة المستويات.
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