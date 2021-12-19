رسيتال ميلادي في كنيسة سيدة الانتقال في جزين





وحضر الحفل النائب ابراهيم عازار، رئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش، مخاتير جزين، رئيس كاريتاس مركز جزين انطوان ابي راشد، كهنة الرعايا، فرسان مار مارون وحشد كبير من المؤمنين من ابناء جزين ومنطقتها.



وفي الختام، ألقى كاهن الرعية القاضي الياس صليبا كلمة من وحي المناسبة، وشكر للحضور مشاركتهم. أقيم رسيتال ديني بعنوان "ميلادك ثورة رجاء" في كنيسة سيدة الانتقال للروم الملكيين الكاثوليك - جزين، أحيته المرنمة شانتال عقل يرافقها عازف الاورغ آلان عقل وبالاشتراك مع الفنان ضاهر سليم الذين قدموا أناشيد وترانيم ميلادية.وحضر الحفل النائب ابراهيم عازار، رئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش، مخاتير جزين، رئيس كاريتاس مركز جزين انطوان ابي راشد، كهنة الرعايا، فرسان مار مارون وحشد كبير من المؤمنين من ابناء جزين ومنطقتها.وفي الختام، ألقى كاهن الرعية القاضي الياس صليبا كلمة من وحي المناسبة، وشكر للحضور مشاركتهم.





عون كذلك، أقيم في قاعة جمعية "الرحمة" في بلدة ميفوق القطارة قضاء جبيل، بدعوة من الاعلامي بيتر الحشاش، ريسيتالا ميلاديا، برعاية راعي الابرشية المطران ميشال عون وحضوره، أحياه المرنمان سامي وسامية مراد، وحضره عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط ممثلا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، رئيس البلدية هادي الحشاش، مختارا ميفوق والقطارة كمال الحشاش وانطوان سلامة، عضو الهيئة التنفيذية في القوات شربل أبي عقل ومنسق القضاء هادي مرهج، رئيس دير ميفوق للرهبانية اللبنانية المارونية الاب يوسف متى، شقيق شهيد فوج اطفاء بيروت في تفجير المرفأ دجو نون وليم نون، فاعليات البلدة، منسقو الاحزاب فيها ومهتمون.

وألقى المطران عون كلمة تحدث فيها عن معاني العيد، آملا ان "تحمل ولادة الطفل يسوع ولادة جديدة لوطننا تنهي عذابات المواطنين التي يعيشونها في هذه الايام، مشددا على "أهمية التضامن والمحبة بين بعضنا البعض ومساعدة الفقراء والمحتاجين لاسيما في هذه الازمة الاقتصادية والاجتماعية كل بمقدوره"، مؤكدا انه "بمحبتنا وتعاوننا نستطيع تخطي كل الصعاب التي تعترضنا".



وختم متمنيا اعيادا مجيدة لجميع اللبنانيين.



متى

وألقى الاب متى كلمة من وحي المناسبة، لتقدم بعدها الدروع التذكارية لكل من عائلة الراحل من ابناء البلدة جان يزبك تقديرا لعطاءاته ولوليم نون كعربون تضامن مع العائلة التي خسرت إبنها دفاعا عن الوطن. ثم تم قطع قالب حلوى بالمناسبة.