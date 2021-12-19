لبنان

رسيتال ميلادي في كنيسة سيدة الانتقال في جزين

Lebanon 24
19-12-2021 | 07:21
A-
A+
Doc-P-898640-637755218278556018.png
Doc-P-898640-637755218278556018.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقيم رسيتال ديني بعنوان "ميلادك ثورة رجاء" في كنيسة سيدة الانتقال للروم الملكيين الكاثوليك - جزين، أحيته المرنمة شانتال عقل يرافقها عازف الاورغ آلان عقل وبالاشتراك مع الفنان ضاهر سليم الذين قدموا أناشيد وترانيم ميلادية.
 
وحضر الحفل النائب ابراهيم عازار، رئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش، مخاتير جزين، رئيس كاريتاس مركز جزين انطوان ابي راشد، كهنة الرعايا، فرسان مار مارون وحشد كبير من المؤمنين من ابناء جزين ومنطقتها.
 
وفي الختام، ألقى كاهن الرعية القاضي الياس صليبا كلمة من وحي المناسبة، وشكر  للحضور مشاركتهم.
 
كذلك، أقيم في قاعة جمعية "الرحمة" في بلدة ميفوق القطارة قضاء جبيل، بدعوة من الاعلامي بيتر الحشاش، ريسيتالا ميلاديا، برعاية راعي الابرشية المطران ميشال عون وحضوره، أحياه المرنمان سامي وسامية مراد، وحضره عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط ممثلا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، رئيس البلدية هادي الحشاش، مختارا ميفوق والقطارة كمال الحشاش وانطوان سلامة، عضو الهيئة التنفيذية في القوات شربل أبي عقل ومنسق القضاء هادي مرهج، رئيس دير ميفوق للرهبانية اللبنانية المارونية الاب يوسف متى، شقيق شهيد فوج اطفاء بيروت في تفجير المرفأ دجو نون وليم نون، فاعليات البلدة، منسقو الاحزاب فيها ومهتمون.
 
عون
وألقى المطران عون كلمة تحدث فيها عن معاني العيد، آملا ان "تحمل ولادة الطفل يسوع ولادة جديدة لوطننا تنهي عذابات المواطنين التي يعيشونها في هذه الايام، مشددا على "أهمية التضامن والمحبة بين بعضنا البعض ومساعدة الفقراء والمحتاجين لاسيما في هذه الازمة الاقتصادية والاجتماعية كل بمقدوره"، مؤكدا انه "بمحبتنا وتعاوننا نستطيع تخطي كل الصعاب التي تعترضنا".
 
وختم متمنيا اعيادا مجيدة لجميع اللبنانيين.
 
متى
وألقى الاب متى كلمة من وحي المناسبة، لتقدم بعدها الدروع التذكارية لكل من عائلة الراحل من ابناء البلدة جان يزبك تقديرا لعطاءاته ولوليم نون كعربون تضامن مع العائلة التي خسرت إبنها دفاعا عن الوطن. ثم تم قطع قالب حلوى بالمناسبة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:46 | 2021-12-19
12:30 | 2021-12-19
11:10 | 2021-12-19
13:07 | 2021-12-19
12:01 | 2021-12-19
07:53 | 2021-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website