خبرٌ يهمّ اللبنانيين.. هل ستزداد ساعات التغذية الكهربائية؟

قالت مصادر في مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" إنّ "تراجع معدّل التغذية الكهربائية سببه الانهيار الذي يطرأ على الشبكة العامة بسبب قلة الانتاج الذي تقدّمه المعامل الكهربائية".

وأوضحت المصادر أنّ "المتعهد الملتزم بإصلاح الأعطال في معملي الذوق والجيّة يواصل عمله كالمعتاد عبر إصلاح الأعطال والصيانة، لكن لا يقوم بتشغيل مولدات الانتاج بسبب الانهيار الذي تشهده الشبكة كما يقول"، معتبرة أنّ "هذا الأمر قد يكون وسيلة ضغط من قبله لدفع مؤسسة كهرباء لبنان إلى دفع مستحقاته الماليّة".

وذكرت المصادر عينها أنّ "حجم الانتاج الكلي من معامل الكهرباء في لبنان يتراوح حالياً نحو 550 ميغاواوط"، مشيرة إلى أنّ "كهرباء لبنان تعمل وفق مستوى معين في الانتاج لن يتعدّى في الوقت الراهن الـ600 ميغاواط، وبالتالي فإن ساعات التغذية لن تزداد حالياً"، وأضافت: "في الوضع الراهن، فإن الانتاج سيبقى على حاله تبعاً لكمية المحروقات المتوفرة في المعامل، والمستويات العليا في الانتاج لا تتحقق إلا من خلال وجود محروقات كافية، وهذا الأمر ليس قائماً حالياً".